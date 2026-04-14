Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri GÜNCELLEME - Gaziantep merkezli 11 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 58 şüpheli yakalandı

        GÜNCELLEME - Gaziantep merkezli 11 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 58 şüpheli yakalandı

        Gaziantep merkezli 11 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 58 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2026 - 11:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Gaziantep merkezli 11 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 58 şüpheli yakalandı

        Gaziantep merkezli 11 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 58 zanlı gözaltına alındı.

        Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, yurt dışından oluşturulan sahte siteler üzerinden, ürün satışı vaadiyle örgütlü şekilde yaklaşık 40 milyon liralık dolandırıcılık olayıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 77 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 11 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 47 cep telefonu, 31 SIM kart, 3 hard disk, 3 flash bellek, 2 tablet, 2 bilgisayar, 1 tüfek ve başkasına ait 2 kimlik kartı ile 40 bin lira ele geçirildi.

        Operasyonda, 12'si cezaevinde olmak üzere gözaltına alınan 58 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Burçlara göre hangi kahve size göre?

