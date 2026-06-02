İslahiye'de vekaleten kurban organizasyonuna rekor destek

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen 2026 Yılı Vekaleten Kurban Organizasyonu kapsamında, Gaziantep'in İslahiye ilçesinden 417 hisse kurban bağışı yapıldı.



İlçe Müftüsü Mustafa Demir koordinasyonunda gerçekleştirilen organizasyonda, vatandaşların vekaleten kurban bağışına yoğun ilgi gösterdiği bildirildi.



İlçe Müftüsü Demir, İslahiye'nin bu yıl vekaleten kurban organizasyonuna rekor düzeyde destek verdiğini ifade etti.



Organizasyonda görev alan din görevlileri, Kur’an kursu öğreticileri ve vakıf gönüllülerine teşekkür eden Demir, şunları kaydetti:



"Vatandaşlarımızla gönül köprüleri kurarak bu iyilik seferberliğine öncülük eden tüm din gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca kurban emanetlerini Türkiye Diyanet Vakfımıza teslim eden hayırsever kardeşlerimize şükranlarımı sunuyor, yapılan ibadet ve hayırların kabul olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

