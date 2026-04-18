İslahiye'deki trafik kazasında yaralanan sürücü hastanede yaşamını yitirdi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 25 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan otomobil sürücüsü, hastanede yaşamını yitirdi.
T.G. (33) idaresindeki 27 ST 753 plakalı tır ile Ramazan Alyukarı'nın kullandığı 27 AJT 945 plakalı otomobilin İslahiye-Hassa kara yolunda çarpışması sonucu yaralanan otomobil sürücüsü, Gaziantep Şehir Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Alyukarı'nın cenazesi, ilçeye bağlı Akınyolu Mahallesi'nde toprağa verildi.
