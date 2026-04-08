        Kilis ve Gaziantep'te kadın çiftçilere onarıcı tarım eğitimi verildi

        İpekyolu Kalkınma Ajansı koordinasyonunda yürütülen "TRC1 Bölgesi Onarıcı Tarım Uygulamalarında Kadın Çiftçi Etkinliğinin Artırılması" çalışması kapsamında, Kilis ve Gaziantep'te kadın çiftçilere yönelik onarıcı tarım eğitimleri verildi.

        Giriş: 08.04.2026 - 12:42 Güncelleme:
        İpekyolu Kalkınma Ajansından yapılan açıklamaya göre, programla, bölgedeki tarımsal üretimin iklim değişikliğine karşı daha dirençli hale getirilmesi ve sürdürülebilir üretim modellerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

        Eğitimlerde su ve toprak kaynaklarının korunması, doğal gübre kullanımı, su hasadı ve azaltılmış toprak işleme gibi maliyetleri düşürücü ve verimliliği artırıcı uygulamalar ele alındı.

        TRC1 Bölgesi'nde daha önce yapılan araştırmalar, kuraklık, erozyon ve organik madde kaybının tarımsal üretim üzerinde ciddi riskler oluşturduğunu ortaya koyarken, bu risklerin azaltılmasında onarıcı tarım uygulamalarının önemli bir rol oynadığına dikkat çekildi.

        Verilen eğitimlerle sahada uygulanabilir yöntemlerin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

        Program kapsamında ayrıca kadın çiftçilerin ve kadın kooperatiflerinin üretim süreçlerindeki etkinliğinin artırılması hedefleniyor.

        Eğitimlerden elde edilecek bulguların, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek iyi uygulama modellerine ve bölgesel kapasite geliştirme çalışmalarına katkı sağlaması bekleniyor.

