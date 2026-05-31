        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Mühendis adayları, afetlerde kesintisiz iletişim amacıyla tasarladıkları İHA ile TEKNOFEST'te yarışacak

        Giriş: 31.05.2026 - 11:55 Güncelleme:
        BEYZA NUR ERYILMAZ - Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) öğrenim gören mühendislik bölümü öğrencileri, afet bölgelerinde kesintisiz iletişim sağlanmasına katkı sunmak amacıyla geliştirdikleri insansız hava aracı (İHA) ile TEKNOFEST 2026'da birinciliği hedefliyor.

        GAÜN Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde faaliyet gösteren Gazi Uzay Topluluğu'nda yer alan Mert Işlak, Fatma Nur Kılıç, İsmail Özden, Fateme Omidi ve Batuhan Özkanlı tarafından "TEKNOFEST 2026 Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması Serbest Görev Kategorisi" için VTOL İHA geliştirildi.

        Öğrencilerin tasarladığı araçta, özellikle afet bölgelerinde yaşanan iletişim kesintilerinin önüne geçilmesine yönelik özel haberleşme sistemi yer alıyor. Sistem sayesinde altyapının zarar gördüğü bölgelerde geçici iletişim ağı kurulması hedefleniyor.

        Takım kaptanı Mert Işlak, AA muhabirine, afet bölgelerinde kesintisiz iletişim sağlanması amacıyla bu projeyi geliştirdiklerini söyledi.

        BAYKAR firmasının savunma sanayisinde yaptığı teknolojik yeniliklerden ilham aldıklarını belirten Işlak, şöyle konuştu:

        "VTOL açılımı Vertical Takeoff Landing. Dikey kalkış ve yatay hareket yapabilen araç anlamına geliyor. Sistemimiz 5 motora sahip. Bunlardan 4 tanesi yükselmesine, 5'incisi ise yatay harekette sabit kanatlı uçak gibi hareket etmesine olanak sağlıyor. Projemizle serbest görev kategorisinde yarışıyoruz. Bir VTOL ve altında bir FPV dronumuz var. FPV dron daha küçük boyutlarda olan bir dron. VTOL aracımız dronu kaldırıp uzun menzilde taşıdıktan sonra FPV dron da araçtan ayrılma gerçekleştiriyor ve daha sonrasında VTOL'ün altında bulunan devre kartımız da iletişim ağı kurmamıza olanak sağlıyor."

        Işlak, geliştirdikleri mobil uygulamayla İHA'ya telefonla bağlanabildiklerini ve yer istasyonuyla iletişime kurduklarını dile getirerek, "İlk olarak telefonunuzla bizim devre kartımızın açtığı lokal bir ağ var. Bu ağ kullanıcıya internete ihtiyaç olmadan bir Wi-Fi'yi tanıyor. Telefondan uygulamamıza mesaj attığınızda bu devre kartına geliyor. Daha sonra bu veriyi Xbee adını verdiğimiz haberleşme modülüyle yaklaşık 8-10 kilometre uzaklıktaki veri istasyonumuza yani bilgisayarımıza alabiliyoruz. Bu aradaki haberleşme böyle gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

        - Elektromıknatıslı ayrılma sistemi geliştirdiler

        Işlak, projede yerli parçalar kullandıklarını, projede farklı sistemler üzerinde durduklarını belirterek, şunları söyledi:

        "Bir elektromıknatıs sistemi var şu an VTOL'ümüz ve dronumuzla. Elektromıknatıs sisteminde, gücü verdiğimizde mıknatısı tutmaya çalışıyor. Elektriğini kestiğimiz zaman dron bırakmaya çalışıyor. Aracımızda bir adet daha devre kartımız var ve biz sinyal gönderdiğimiz zaman VTOL alt tarafında bulunan elektromıknatısın gücünü kesiyor. Dron, VTOL'den ayrılmış oluyor. 10 saniye sonrasında tekrar güç verebiliyor. Bu sayede de dron tekrardan geldiğinde araca bağlanabiliyor."

        Dronların hava aracından ayrılma kısmında ise binalardaki kapı sistemini örnek alarak yaptıklarını anlatan Işlak, "Bina girişlerinde çip okuttuğunuzda açılan bir kilit sistemi var. Biz bunu birebir olarak aslında burada yaptık. Bir kapının üzerinden bunu söktüm ve uçağa monte ettik. Siz elektrik verdiğinizde bu apartmanlardaki sistem de böyle çalışıyor. Kartı okuttuğunuzda elektriği kesiyor ve kapıyı açabiliyorsunuz. Tekrardan güç verildiğinde sistem birbirini kilitleyebiliyor." dedi.

        - Birincilik hedefiyle çalışıyorlar

        Işlak, ön değerlendirme raporu aşamasını tamamladıklarını ve başarıyla geçtiklerini belirtti.


        Yarışma yaklaştıkça heyecanlarının arttığına dikkati çeken Işlak, şunları kaydetti:

        "Önümüzdeki ay video aşamamız var. Video aşamasında bizden aracın görevini gerçekleştirip gerçekleşmediğini istiyorlar. Yaklaşık 2 aydır test uçuşlarımızı başarıyla gerçekleştiriyoruz ve sonucunda iyi bir ödül almayı hedefliyoruz. İkinciliği hiç düşünmedik bile. Bunun için ekibimiz sene başından beri gece gündüz neredeyse emek veriyor. Bundan dolayı birinciliği hedefliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

