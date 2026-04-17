        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri TAG Otoyolu'nda çekiciyle çarpışan kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        TAG Otoyolu'nda çekiciyle çarpışan kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda kamyonet ile çekicinin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 23:46 Güncelleme:
        TAG Otoyolu'nda çekiciyle çarpışan kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda kamyonet ile çekicinin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        A.A. (40) idaresindeki 27 AHH 663 plakalı kamyonet, otoyolun Nurdağı mevkisinde yağıştan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı şeritte S.A. (27) yönetimindeki 13 ABA 722 plakalı çekiciyle çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan H.A. (30) hayatını kaybetti, yaralanan sürücü A.A. ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

