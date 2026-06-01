Giresun'da 13 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
Giresun'un Tirebolu ilçesinde bir düğünde ikram edilen yemekten yiyen 13 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Dün akşam yapılan bir düğünde ikram edilen yemekten yiyen bazı davetliler, bir süre sonra rahatsızlandı.
Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri olan 13 kişi, Tirebolu Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Tedavileri devam eden kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
