Giresun'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Giresun'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.



Ramazan K. idaresindeki 28 ABJ 188 plakalı kamyonet, Giresun-Dereli kara yolunun Ülper köyü mevkisinde Kemal S. yönetimindeki 41 AZE 631 plakalı otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücüler ile iki araçtaki yolculardan Tahsin D, Kadriye S, Esmanur S. ve Ertuğrul S. yaralandı.



Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.





