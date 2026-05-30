Giresun'da yağışla gelen çamurlu su denizin rengini değiştirdi

Giresun'da sağanağın ardından derelerden akan çamurlu su nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü. Kentte dün etkili olan yağış sonucu derelerden akan yağmur suyunun döküldüğü Karadeniz'in kıyı kesimlerinde denizin rengi değişti. Batlama ve Aksu derelerinin denizle buluştuğu sahil kısımlarında denizin rengi kahverengi oldu. Denizin renginin değişimi dron ile havadan görüntülendi.

