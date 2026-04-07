Giresun'da kanser farkındalık sempozyumu düzenlendi

Giresun'da kanser farkındalık sempozyumu gerçekleştirildi.



Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Giresun Üniversitesi (GRÜ) Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda organize edilen sempozyumda, kanser hastalığının geniş çaplı değerlendirilmesi yapıldı.



Başhekim Prof. Dr. Atilla Çıtlak, yaptığı konuşmada, hastanenin onkoloji alanında bölgede önde gelen merkezlerden biri durumuna geldiğini belirtti.



Giresun'da kanser konusunda farkındalığı arttırmayı amaçladıklarını aktaran Çıtlak, "Sempozyumun düzenlenmesi için gösterdikleri çaba ve özveri için başta düzenleme kurulu olmak üzere tüm bilimsel kurul üyelerine teşekkür ederim. Başlattığımız bu çalışmanın kapsamının genişleyerek devam etmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.



Sempozyuma GRÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, İl Sağlık Müdürü İskender Aksoy, GRÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Ağar, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Çebi, hastane yöneticileri, doktorlar ve öğrenciler katıldı.







