        Giresun'da trafik kazasında vefat eden üniversite öğrencisinin cenazesi defnedildi

        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde hafif ticari aracın dereye devrildiği kazada hayatını kaybeden 19 yaşındaki Gökmen Özdemir'in cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 15:23 Güncelleme:
        Özdemir için Üçtepe beldesine bağlı Tuğlacık Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde düzenlenen törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Muhammed Taha Büyükserin, Belediye Başkanı Yaşar İbaş ile vatandaşlar katıldı.

        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencisi Özdemir'in cenazesi, kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile mezarlığında defnedildi.

        Öte yandan Özdemir'in, Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören dedesini ziyaret için Rize'den memleketine geldiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
        Vance'ten İran sürecine hem övgü hem de tehdit
        Vance'ten İran sürecine hem övgü hem de tehdit
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Dubai'de satışları savaş vurdu
        Dubai'de satışları savaş vurdu
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Hakan Çakır davasında karar
        Hakan Çakır davasında karar
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Donnarumma'nın kağıdını nasıl aldığını anlattı!
        Donnarumma'nın kağıdını nasıl aldığını anlattı!
        Taciz davasının mağduru Tuana’nın öldüğü kazada bilirkişi raporu çıktı
        Taciz davasının mağduru Tuana’nın öldüğü kazada bilirkişi raporu çıktı
        PFDK sevkleri açıklandı!
        PFDK sevkleri açıklandı!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        Galatasaray kritik virajda!
        Galatasaray kritik virajda!
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Yolun altından çıkarıldı! Cam kaplamayla korunacak
        Yolun altından çıkarıldı! Cam kaplamayla korunacak
        Son dakikalarda hayat buluyor!
        Son dakikalarda hayat buluyor!
        "Ben daha güzelim"
        "Ben daha güzelim"

        Benzer Haberler

        Taciz davasının mağduru Tuana'nın öldüğü kazada bilirkişi raporu ortaya çık...
        Taciz davasının mağduru Tuana'nın öldüğü kazada bilirkişi raporu ortaya çık...
        55 yıllık cami imar planında yok sayıldı, yıkım riski ortaya çıktı
        55 yıllık cami imar planında yok sayıldı, yıkım riski ortaya çıktı
        Giresun'da çıkan yangında iki binada hasar oluştu
        Giresun'da çıkan yangında iki binada hasar oluştu
        Giresun'da otomobil dereye uçtu: 1 kişi hayatını kaybetti
        Giresun'da otomobil dereye uçtu: 1 kişi hayatını kaybetti
        Giresun'dan kısa kısa
        Giresun'dan kısa kısa
        Giresun'da hafif ticari aracın dereye devrildiği kazada sürücü öldü
        Giresun'da hafif ticari aracın dereye devrildiği kazada sürücü öldü