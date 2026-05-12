Giresun'dan kısa kısa

Giresun'un Görele ilçesinde heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı.



Aralıklarla devam eden yağış sonrası Cillioğlu Mahallesi'nde yamaçtan kopan kayalar Mahsutlu ve Karadere köyüne ulaşım sağlanan yola düştü.



Belediye ekiplerince yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.



- Engelliler Haftası etkinliği düzenlendi



Espiye Kaymakamlığınca 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında "Farkında ol, empati kur" sloganıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.



Etkinlikte katılımcılar Kemal Şahan Caddesi'nden Hükümet Konağı önüne yürüdü.



Kaymakam Ahmet Kavanoz, haftanın toplumsal duyarlılığı artırmak açısından önemli olduğunu belirterek, engelli bireylerin hayatın her alanında daha aktif yer alabilmesi için desteklerin devam edeceğini belirtti.





- TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı





Espiye'deki Atatürk Ortaokulu'nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.



Öğrencilerin 20 bilimsel projesinin yer aldığı fuarın açılış törenine Kaymakam Ahmet Kavanoz, Belediye Başkanı Erol Karadere ve kurum müdürleri katıldı.



Katılımcılar stantları gezerek öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı.

