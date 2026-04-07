        Türkiye fındık ihracatından üç ayda 658 milyon doları aşkın gelir sağladı

        Türkiye, 2026'nın ilk üç ayında fındık ihracatından 658 milyon doları aşkın gelir elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 11:19 Güncelleme:
        Türkiye fındık ihracatından üç ayda 658 milyon doları aşkın gelir sağladı

        Türkiye, 2026'nın ilk üç ayında fındık ihracatından 658 milyon doları aşkın gelir elde etti.

        ​​​​​​​Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, 1 Ocak-31 Mart 2026 ihracat dönemine ilişkin bilgi verildi.

        Açıklamada, söz konusu dönemde yurt dışına 47 bin 894 ton fındık satıldığı, karşılığında 658 milyon 785 bin dolar gelir elde edildiği belirtildi.

        Öte yandan geçen yılın aynı döneminde yapılan 77 bin 997 ton fındık ihracatından 638 milyon 407 bin dolar kazanç sağlandığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        İddia: Trump İran'a kapsamlı saldırı kararını erteleyebilir
        İddia: Trump İran'a kapsamlı saldırı kararını erteleyebilir
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Petrol fiyatı yükseliyor
        Petrol fiyatı yükseliyor
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Icardi'de aşkın sonu!
        Icardi'de aşkın sonu!
        OpenAI'den Musk'a soruşturma talebi
        OpenAI'den Musk'a soruşturma talebi
        Galatasaray zorlu virajda!
        Galatasaray zorlu virajda!
        Türkiye çıkışı karşılık buldu
        Türkiye çıkışı karşılık buldu
        Süre 1 Haziran’da doluyor
        Süre 1 Haziran’da doluyor
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        Bir erkek için 2 genç kız birbirini bıçakladı!
        Bir erkek için 2 genç kız birbirini bıçakladı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "12 yılı devirdik"
        "12 yılı devirdik"
        Instagram'ın var olmayan dijital fenomenleri
        Instagram'ın var olmayan dijital fenomenleri
        Bursa'da çifte cinayet... Baba ile oğlunu öldürdü!
        Bursa'da çifte cinayet... Baba ile oğlunu öldürdü!
        Yaşlı kadını altınları için öldürdü; tutuklandı
        Yaşlı kadını altınları için öldürdü; tutuklandı
        İnsanoğlu 54 yıl sonra Ay yörüngesinde
        İnsanoğlu 54 yıl sonra Ay yörüngesinde

        Mahkeme kararına rağmen yapılmak istenen sondaja köylüler müdahale etti
        Mahkeme kararına rağmen yapılmak istenen sondaja köylüler müdahale etti
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
        Giresun Valisi Koç, Giresun Gazeteciler Derneği'ni ziyaret etti
        Giresun Valisi Koç, Giresun Gazeteciler Derneği'ni ziyaret etti
        Giresun İl Genel Meclis Başkanlığı'na Şahin seçildi
        Giresun İl Genel Meclis Başkanlığı'na Şahin seçildi
        Ticaret borsalarında 7 ayda 261 bin tonu aşkın fındık işlem gördü
        Ticaret borsalarında 7 ayda 261 bin tonu aşkın fındık işlem gördü
        Ayakkabı tamircisi vefat eden dostlarının hatırasını fotoğraflarda yaşatıyo...
        Ayakkabı tamircisi vefat eden dostlarının hatırasını fotoğraflarda yaşatıyo...