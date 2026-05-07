Gümüşhane Üniversitesi'nde vaka yarışmaları düzenlendi

Gümüşhane Üniversitesi kampüsünde simülasyon atölyeleri ve vaka yarışmaları yapıldı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı ÜNİDES Projesi kapsamında, Gümüşhane, Gazi, Avrasya ve Trabzon üniversitelerinin Afet ve Acil Yardım Bölümü öğrencilerinin katılımıyla yarışma düzenlendi.





Gümüşhane AFAD ve Trabzon UMKE ekiplerinin de destek verdiği etkinlikte, öğrenciler kampüste kurulan zorlu parkurda vakalara müdahale etti.





Öğretim Görevlisi Olcay Karaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, parkurun dört zorlu etaptan oluştuğunu söyledi.



Program kapsamında afet tatbikatı da yapıldığını belirten Karaoğlu, tatbikatın hasta taşıma, dar alan, triaj ve ileri yaşam destek etaplarından oluştuğunu anlattı.



Karaoğlu, bu tür programlarla öğrencileri sahaya hazır hale getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.



Trabzon Üniversitesi Tonya Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü İlk ve Acil Yardım Programı öğrencisi Rüfeyda Hanım Çiçek ise "Kendimi gerçekten olay yerinde gibi hissetim. Hocalarımızın yönlendirilmeleriyle zorlanmamaya, ekip ruhunu ortaya koymaya çalıştık." dedi.

