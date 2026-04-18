        Hakkari Haberleri Hakkari'de 466 yıllık Zeynel Bey Medresesi yeniden ayağa kaldırıldı

        SAYİM HARMANCI - Hakkari'de Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilen ve zamanla büyük bölümü yıkılan Zeynel Bey Medresesi, restorasyon çalışmalarıyla eski görünümüne kavuşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Merkeze bağlı Biçer Mahallesi'nde 1560'ta Hakkari Beyi Zeynel Bey tarafından yaptırılan ve 1998'de yüzey araştırmaları sırasında tespit edilen medresenin kalıntıları, 2005'te kazı ve temizlik çalışmalarıyla ortaya çıkarıldı.

        Taşla yapılan avlu, ayvan (ev, cami ve medreselerde avluya bakan yaşam alanı), 8 oda ile Zeynel Bey'in mezarının bulunduğu medresenin eski görünümüne kavuşturularak turizme kazandırılması için Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce proje hazırlandı.

        İki yıl önce Cumhurbaşkanlığının yatırım programına dahil edilen proje, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik ve İl Özel İdaresinin desteğiyle hayata geçirildi.

        Yüklenici firma ekiplerince yürütülen çalışmaların ardından medrese, tarihi dokusuna uygun şekilde restore edildi.

        Yörenin önemli tarihi mekanlarından olan medresenin arkeoloji müzesine dönüştürülmesi planlanıyor.

        Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu, AA muhabirine, Zeynel Bey'in Osmanlı-Safevi savaşında İran'da şehit düştüğünü ve naaşının yaptırdığı medresenin avlusuna defnedildiğini söyledi.

        Sonraki süreçte medresenin bir ilim merkezi olarak kullanıldığını belirten Ağacanoğlu, "Kentte 2005'te yapılan kazı çalışmaları sırasında mevcut yapının kalıntıları ortaya çıkarılıyor. 2015'ten sonraki çalışmalarımızla Zeynel Bey Medresesi 2024'te Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na alındı. Ve 2024 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hakkari Valiliğinin destekleriyle Zeynel Bey Medresesi restore edilerek ayağa kaldırıldı. Restorasyon geçen yılın sonunda tamamlandı." dedi.

        Medresenin bundan sonraki çalışmayla arkeoloji müzesine dönüştürülmesinin hedeflendiğini dile getiren Ağacanoğlu, buna yönelik "Zeynel Bey Medresesi Teşhir ve Tanzim Projesi"nin 2026 yatırım programında yer aldığını ifade etti.

        Medresenin müzeye dönüştürülmesiyle kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması konusunda önemli çalışmanın gerçekleştirilmiş olacağını vurgulayan Ağacanoğlu, şunları kaydetti:

        "Buranın müze olmasıyla turizme de katkı sunmasını bekliyoruz. Burada bir arkeoloji müzesi yok. Kentte son 10 yıldır kültürel miras ve turizm anlamında önemli gelişmeler sağlandı. 15'e yakın yapı restore edilmiş durumda. Zeynel Bey Medresesi, Mir Kalesi etrafında yer alan Meydan Medresesi, Kızıl Kümbet Mezarlığı ve Zaviyesi, Melik Esat Camisi gibi önemli yapılar kültür ve tarih rotamızda bulunmaktadır. Burası da bu rotanın en önemli duraklarından birisi olacaktır. Bu da Hakkari'nin bir dönem önemli bir ilim merkezi olduğunu gösteriyor. İki medresenin aynı bölgede talebe, devlet adamı ve ulema yetiştirmesi bizim için önemli bir konu. Buradaki medreseler avluludur. Zeynel Bey Medresesi de avlulu bir medresemizdir. Avlunun etrafında ise medrese odaları mevcut."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Şiddete meyilin 11 ciddi işareti!
        Şiddete meyilin 11 ciddi işareti!
        ABD'den Küba mesajı: "Beklenen gün yaklaşıyor"
        ABD'den Küba mesajı: "Beklenen gün yaklaşıyor"
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        CNN: ABD-İran görüşmesi pazartesi
        CNN: ABD-İran görüşmesi pazartesi
        "Kendini imha etti"
        "Kendini imha etti"
        Türkiye'de kan kanserinde yeni dönem!
        Türkiye'de kan kanserinde yeni dönem!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        "Gümrük Birliği'nin güncellenmesini umuyoruz"
        "Gümrük Birliği'nin güncellenmesini umuyoruz"
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Daha 16 yaşındaydı... Kayıp ihbarı vardı! Feyza ölü bulundu!
        Daha 16 yaşındaydı... Kayıp ihbarı vardı! Feyza ölü bulundu!
        Cinayetin ardından estetik yaptırıp yüzünü değiştirdi!
        Cinayetin ardından estetik yaptırıp yüzünü değiştirdi!
        Borçlanma memuru EYT’li yapar mı?
        Borçlanma memuru EYT’li yapar mı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        4 il için 'turuncu' 18 kent için 'sarı' alarm! Şiddetli sağanak!
        4 il için 'turuncu' 18 kent için 'sarı' alarm! Şiddetli sağanak!

        Heyelanın meydana geldiği Hakkari-Van kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanı...
        Heyelanın meydana geldiği Hakkari-Van kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanı...
        Hakkari-Van kara yolu gece kapalı olacak
        Hakkari-Van kara yolu gece kapalı olacak
        Hakkari-Van kara yolunda çalışmalar sürüyor, ulaşım kontrollü sağlanıyor
        Hakkari-Van kara yolunda çalışmalar sürüyor, ulaşım kontrollü sağlanıyor
        Hakkari'de okul önlerinde güvenlik tedbirleri artırıldı
        Hakkari'de okul önlerinde güvenlik tedbirleri artırıldı
        Hakkari-Van kara yolu trafiğe açıldı
        Hakkari-Van kara yolu trafiğe açıldı
        Hakkari-Van kara yolu heyelan nedeniyle taşıt trafiğine kapatıldı
        Hakkari-Van kara yolu heyelan nedeniyle taşıt trafiğine kapatıldı