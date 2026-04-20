Hakkari'de küçük yaştaki çocuğun kullandığı aracın sahibine para cezası
Hakkari'de küçük yaştaki çocuğun kullandığı aracın sahibine idari para cezası uygulandı.
Giriş: 20.04.2026 - 23:12
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, bazı sosyal medya hesaplarından bir çocuğun araç kullandığına ilişkin görüntüler paylaşıldı.
Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada aracı kullanan kişinin küçük yaştaki Z.Y. olduğu tespit edildi.
Aracın sahibine idari para cezası uygulandı.
