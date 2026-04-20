Hakkari'de yola düşen kaya parçası kaldırıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yamaçtan koparak kara yoluna düşen kaya parçası iş makinesiyle kaldırıldı. İlçede etkili olan sağanak nedeniyle Sanayi mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçası yola düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları ve trafik ekiplerinin aldığı güvenlik önleminin ardından kaya parçası iş makinesiyle yoldan kaldırıldı. Kaya parçasının düştüğü şeridin toprak kayması riski nedeniyle kapatıldığı noktada trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

