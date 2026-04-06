Hakkari'de "Şair Evlenmesi" ve "Damat Adayları" tiyatro oyunu sahnelendi

Hakkari Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu ve Türkçe Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencilerince, "Şair Evlenmesi" ve "Damat Adayları" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.



Zeynel Bey Yerleşkesi Merkezi Derslikler Öğrenci Toplulukları Merkezi'nde düzenlenen tiyatro etkinliğine öğrenciler ilgi gösterdi.



Öğrencilerin sahnelediği ve yaklaşık bir saat süren oyunlar, izleyenlerden alkış aldı.



Oyunu Hakkari Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemal Ulutaş, Genel Sekreter Doç. Dr. Saim Gündoğan, idari ve akademik personel ile öğrenciler izledi.

