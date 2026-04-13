Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Haberleri

        İHH, Hakkari'de hizmet içi eğitim programı düzenledi

        Hakkari'de, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 12:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonujnda düzenlenen programda İHH Genel Başkan Yardımcısı Muhammet Cihat Çelik, Genel Teşkilatlanma Başkanı Ekrem Keleş, eğitime ilişkin sunum yaptı.

        Eğitimde, insani yardım faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunulurken, katılımcılar arasında istişareler gerçekleştirildi.

        İHH Şube Başkanı İsa Erkaya, programın hayırlı olması temennisinde bulunarak, iyiliği yayma ve ihtiyaç sahiplerine ulaşma gayreti içinde olduklarını ifade etti.

        Erkaya, insani yardım çalışmalarını daha planlı ve verimli sürdürmek amacıyla bu tür eğitim programlarının önemli olduğunu belirterek, katkı sunanlara teşekkür etti.

        Programa 4. Bölge Koordinatörü Mehmet Fatih Gök, Bölge Sekreteri Mehdi Dez, il ve ilçe yönetim üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

