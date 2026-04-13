        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 317 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 317 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 10:24 Güncelleme:
        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 37 mahalle ve 56 mezra yolu ulaşıma kapandı.

        Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı 93 yolun açılması için çalışma başlattı.

        Bugüne kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapan Van Kalesi ile kalenin güneyindeki Eski Van Şehri'nde bulunan tarihi yapılar karla kaplandı.

        Erciş ilçesinde de etkili olan sağanak gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

        Kar yağışı nedeniyle ilçe beyaz örtüyle kaplandı.

        - Hakkari

        Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle şehir merkezi beyaza büründü.

        Vatandaşlar evlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, il genelinde kar nedeniyle 58 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

        Karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için çalışma başlattı.

        Belediye ekipleri de çarşı merkezi ve mahalle yollarında kar temizleme çalışması yürüttü.

        Yüksekova ilçesinde de etkili olan kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Yağış nedeniyle beyaza bürünen ilçenin İpekyolu Caddesi'nde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerindeki kar birikintilerini temizlemek için çaba sarf etti.

        - Bitlis

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışı nedeniyle 111 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

        Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması ve kırsalla kesintisiz ulaşımın sağlanması için ekiplerin köy yollarında karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

        Kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediği kentte, vatandaşlar arabalarının üzerinde, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi, Belediye ve Karayolları ekipleri de yollarda kar temizleme çalışması yürüttü.

        Hizan ilçesinde de sabaha doğru başlayan kar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle kapanan Bozpınar grup köy yolunda çalışma yürüttü.

        - Muş

        Muş'ta sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Yağış nedeniyle kent merkezi beyaza büründü, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar meydana geldi.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte, kardan dolayı 55 köy yolunun kapandığını belirtti.

        Ekiplerin sahada çalıştığını ifade eden Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için yolları kısa sürede açacaklarını vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        WSJ: Trump İran'a sınırlı saldırıları değerlendiriyor
