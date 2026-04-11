        Hatay Haberleri

        Güvenliği sağlayan polisler oluşturdukları müzik topluluğuyla gönüllere de dokunuyor

        LALE KÖKLÜ - Hatay'da görev yapan emniyet mensupları, güvenliği sağlamanın yanı sıra oluşturdukları müzik topluluğuyla da kulakların pasını siliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 11:03 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz'ın desteğiyle Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Kıdemli Başpolis Turgut Gülbeyaz ve polis memurları İnci Kılıç, Serdar Ömer Yılmaz, Uğur Açlan, Ali Kerem Çıplak, Hasan Demez, Engin Doğan, Abdulkerim Karaaslan bir araya gelerek 19 Şubat'ta "Emniyetin Sesi" müzik topluluğunu kurdu.

        Mesailerinin ardından ilçe emniyet binasında bir araya gelen topluluk üyeleri, özgün müzikler ve türküleri seslendirerek prova yapıyor.

        İlk sahnelerini Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası'nda düzenlenen etkinlikte alan müzisyen polisler, İl Emniyet Müdürü Yılmaz ve meslektaşlarının karşısında sergiledikleri performansla büyük beğeni topladı.

        - "Biz 300 bin kişilik büyük bir aileyiz"

        Topluluk üyesi Kıdemli Başpolis Memuru Turgut Gülbeyaz (52), AA muhabirine, meslek hayatında 26 yılı doldurduğunu söyledi.

        Polisliği çok sevdiğini ve işini büyük gururla yaptığını anlatan Gülbeyaz, şöyle konuştu:

        "26 yıldır büyük bir gururla, şevkle, hala ilk günün heyecanıyla devam ediyorum. Biz 300 bin kişilik büyük bir aileyiz. Bu ailenin içinde Anadolu'nun her yerinden insanlar, her tür renk, farklı ilgi alanları olan insanlar var. Biz de müzikle ilgilenen insanlar olarak böyle bir topluluğu kurduk. Yani polis deyince biz de etten kemikten insanız, tabii ki mesleğimiz polislik ama bunun dışında bir de ailemiz ve ilgi alanlarımız var. Bizim ilgi alanımız da müzik, müzik bizi birleştirdi ve bir araya gelip böyle bir oluşumun içinde olduk."

        Toplulukta solist olarak 6 polis memuru olduğunu belirten Gülbeyaz, halk eğitimi merkezindeki müzisyen usta öğreticilerden de destek aldıklarını dile getirdi.

        - "Umarım bütün bayramlarda sahneye çıkarız"

        Polis memuru İnci Kılıç (35) ise mesleğini büyük bir onurla 9 yıldır sürdürdüğünü kaydetti.

        Polislik görevini yerine getirmenin yanı sıra oluşturdukları toplulukla da farklı bir çalışmaya imza attıklarını ifade eden Kılıç, "Bugün özel günde sahneye çıktık ve bugüne kadar Hatay'da böyle bir çalışma yapılmamış. Biz bunu Hatay'a anı olarak bırakmak istedik, bundan sonraki süreçte de umarım bütün bayramlarda sahneye çıkarız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
