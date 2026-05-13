Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Alibeyçağılı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 arazöz, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve jandarma ekiplerinin yanı sıra 20 güvenlik korucusu sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

