Hatay'da devrilen tarım aracının sürücüsü öldü

Hatay'ın Altınözü ilçesinde devrilen tarım aracının sürücüsü hayatını kaybetti. Mustafa Karagön'ün (50) kullandığı "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı, Babatorun-Türkmen mezraası yolunda tarlaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan Karagön, kaldırıldığı Altınözü Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

