        Hatay'da St. Pierre Kilisesi'nde Paskalya ayini düzenlendi

        Hatay'da, Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 22:04 Güncelleme:
        Hristiyanlar için hac yeri olarak kabul edilen ve mağara kilise olma özelliği taşıyan St. Pierre Kilisesi'nde gerçekleşen ayini Antakya Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Dimitri Doğum, Jan Dellüler ve Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil yönetti.

        Çok sayıda Hristiyan vatandaşın katıldığı ayinde ilahiler söylendi, İncil’den bölümler okundu ve dualar edildi. Katılımcılar, dilek tutarak mum yaktı.

        Kilise bahçesinde devam eden ayine katılanlar, birbirleriyle bayramlaştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

