Hatay'da St. Pierre Kilisesi'nde Paskalya ayini düzenlendi
Hatay'da, Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin yapıldı.
Hristiyanlar için hac yeri olarak kabul edilen ve mağara kilise olma özelliği taşıyan St. Pierre Kilisesi'nde gerçekleşen ayini Antakya Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Dimitri Doğum, Jan Dellüler ve Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil yönetti.
Çok sayıda Hristiyan vatandaşın katıldığı ayinde ilahiler söylendi, İncil’den bölümler okundu ve dualar edildi. Katılımcılar, dilek tutarak mum yaktı.
Kilise bahçesinde devam eden ayine katılanlar, birbirleriyle bayramlaştı.
