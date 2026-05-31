        Hatay Haberleri Hatay'daki meslek lisesi geçen yıl 51 milyon lirayı aşkın ciroya ulaştı

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'daki Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin atölyelerde yaptıkları üretimlerle geçen yıl 51 milyon 86 bin lira ciroya ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2026 - 11:59 Güncelleme:
        Okul bünyesindeki bilişim, makine, metal, kimya, elektrik-elektronik teknolojileri, mobilya ve iç mekan tasarımı ile yiyecek içecek hizmetleri olmak üzere 7 farklı atölyede döner sermaye çalışmaları kapsamında üretim gerçekleştiriliyor.

        Öğrenciler, temizlik malzemelerinden masa ve sıraya, boyadan yemek üretimine kadar farklı atölyelerdeki çalışmalarla hem mesleğin inceliklerini öğreniyor hem de gelir elde ediyor.

        Okulda 23 öğretmen ve 65 öğrenciyle gerçekleştirilen üretimlerle geçen yıl 51 milyon 86 bin lira ciroya ulaşıldı.

        - "Bu yılki ciromuzu 70 milyon olarak revize etmeyi düşünüyoruz"

        Okulun Teknik Müdür Yardımcısı Ali Güven, AA muhabirine, okullarında döner sermaye kapsamında çeşitli üretimler gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Ürettikleri sıvı sabun, kolonya, boya ve mobilyayı Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtları başta olmak üzere birçok yere gönderdiklerini anlatan Güven, atölyelerindeki çalışmalarla ülke ekonomisinin yanı sıra öğrencilerin deneyim kazanmasına da katkı sağladıklarını belirtti.

        Güven, ilçedeki 11 ilkokula da 2 bin kişilik öğle yemeği hazırladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Sadece boyadan 10-15 milyon lira civarı ciro yapmaktayız. Mobilya olarak da üretime devam ediyoruz. Yiyecek-içecek üretiminde yaklaşık 17-20 milyon lira ciromuz var. Geçen yılki ciromuz 51 milyon 86 bin lira. Bu yılki ciromuzu da 70 milyon olarak revize etmeyi düşünüyoruz."

        Güven, üretimlerin yanı sıra çevre okulların akıllı tahta bakım ve onarımlarını da yaptıklarını dile getirdi.

        Metal Teknolojisi Alan Şefi Latif Akel de özel sektöre göre daha uygun maliyetlerle üretim yaptıklarını belirtti.

        Atölyelerdeki üretimle hem öğrencilerin mesleğin inceliklerini öğrendiğini hem de kazanç sağladığını vurgulayan Akel, "Öğrencilerimiz buradan bir gelir elde ediyor. Bu gelirle kendilerine ve aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Üretime ve mesleğe motive oluyorlar. En önemli şeylerden bir tanesi de çocuklara güven sağlıyor." diye konuştu.

        Metal bölümü 10. sınıf öğrencisi Berat Çözmez ise okuldaki atölyeler sayesinde hem meslek öğrendiğini hem de gelir elde ettiğini belirterek, mezun olduktan sonra iş yeri açmak istediğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

