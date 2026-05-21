Hatay'ın Samandağ ilçesinde sağanak nedeniyle eğitime yarın ara verilecek
Hatay'da 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin sele kapılarak kaybolduğu sağanak nedeniyle Samandağ ilçesinde eğitime yarın ara verileceği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan yağışlar nedeniyle Samandağ ilçesinde 22 Mayıs'ta eğitime bir gün ara verileceği belirtildi.
Kentte dünden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti. Samandağ ilçesinde sele kapılarak kaybolan ve arkadaş oldukları öğrenilen Deniz Hoşgel (19) ve Musa Paşa (20) için arama çalışmaları başlatılmıştı. Sağanak nedeniyle bugün Samandağ'da tüm okullarda, Antakya'da ise 5 okulda eğitime ara verilmişti.
