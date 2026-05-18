Samandağ ilçesinde aranan 4 firari hükümlü yakalandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 4 firari hükümlü yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10-17 Mayıs'ta yapılan asayiş denetimlerinde 2 bin 132 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrolü yapıldı, 493 araç incelendi. Uygulamalarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 4 hükümlü yakalandı, 3 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ve 204 fişek ele geçirildi. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

