Iğdır'da 3 firari hükümlü yakalandı

Iğdır'da farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), kentte farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, "insan ticareti yapmak, fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek, yer temin etmek" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan D.Y, "eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.M. ile "kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan A.E'yi yakaladı. Jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından 3 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.