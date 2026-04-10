Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri Haberleri

        Iğdır'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

        Iğdır'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 19:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yurda yasa dışı yollarla girenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce yapılan çalışmada, yurda yasa dışı geçişlere aracılık ettikleri belirlenen 12 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, kaçak akaryakıt, yabancı uyruklulara ait pasaport, ikamet izin belgeleri ve yurda giriş-çıkış kayıt formları, Afganistan ve Azerbaycan uyruklu birçok kişiye ait kimlik kartı, para, uyuşturucu madde ile dijital materyaller ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

