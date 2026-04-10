Iğdır'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Iğdır'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Mehmet Salih Uğuz yönetimindeki 46 VJ 254 plakalı otomobil, Iğdır-Doğubayazıt kara yolunun Kavaktepe mevkisinde şarampole devrildi. Çevredekilerin bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Uğuz'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Sürücünün cenazesi, Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

