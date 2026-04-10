        Iğdır'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Iğdır'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 13:42 Güncelleme:
        Mehmet Salih Uğuz yönetimindeki 46 VJ 254 plakalı otomobil, Iğdır-Doğubayazıt kara yolunun Kavaktepe mevkisinde şarampole devrildi.

        Çevredekilerin bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, sürücü Uğuz'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Sürücünün cenazesi, Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polis Haftası'nı kutladı
        Polis Haftası'nı kutladı
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        "Toz duman dağıldıktan sonra Türkiye’nin not artırımları başlar"
        "Toz duman dağıldıktan sonra Türkiye’nin not artırımları başlar"
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        "Netanyahu daha önce de İran'a saldırmak istedi"
        "Netanyahu daha önce de İran'a saldırmak istedi"
        Yasak aşk cinayetinde 2 kadına büyük ceza!
        Yasak aşk cinayetinde 2 kadına büyük ceza!
        AB'de yeni dijital sınır kontrolleri
        AB'de yeni dijital sınır kontrolleri
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Barış Alper takımını sırtladı!
        İş yerinde arkadaşını öldürmüştü! Cinayetin nedeni belli oldu!
        İş yerinde arkadaşını öldürmüştü! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Kurşun yağdırtan azmettiriciye kanlı infaz!
        Kurşun yağdırtan azmettiriciye kanlı infaz!
        Beşiktaş çıkış peşinde!
        Beşiktaş çıkış peşinde!

        Benzer Haberler

        Iğdır'da trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
        Iğdır'da trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
        Iğdır'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Iğdır'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Iğdır'da nisan sürprizi: Yüksek kesimlerde kar, merkezde yağmur etkili
        Iğdır'da nisan sürprizi: Yüksek kesimlerde kar, merkezde yağmur etkili
        Iğdır FK - Ankara Keçiörengücü maçının ardından
        Iğdır FK - Ankara Keçiörengücü maçının ardından
        Iğdır FK-Ankara Keçiörengücü maçının ardından
        Iğdır FK-Ankara Keçiörengücü maçının ardından
        Trendyol 1. Lig: Iğdır FK: 0 - Ankara Keçiörengücü: 1
        Trendyol 1. Lig: Iğdır FK: 0 - Ankara Keçiörengücü: 1