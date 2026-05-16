        Iğdır'da sel nedeniyle sanayi sitesini su bastı

        Iğdır'da sağanak sonrasında meydana gelen sel nedeniyle Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerleri sular altında kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2026 - 16:33 Güncelleme:
        Kentte etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle birçok bölgede sel ve su taşkınları yaşandı.

        Merkezdeki Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan gider hatlarının tıkanması sonucu sitenin neredeyse tüm sokakları suyla kaplandı.

        İş yeri sahipleri dükkanlarına dolan suları temizlerken bazı yollar ise trafiğe kapatıldı.

        Sel suları nedeniyle hizmet veremeyen birçok iş yeri kapatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

