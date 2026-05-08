Isparta'da evde çıkan yangın söndürüldü

Isparta’da bir apartmanın 4’üncü katında çıkan yangın bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Davraz Mahallesi 142. Cadde’de bulunan apartman dairesinde çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Isparta Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle dairede maddi hasar oluştu.

