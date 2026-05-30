        Isparta Haberleri Isparta'da iki katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi

        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale gelirken 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2026 - 12:39 Güncelleme:
        Leblebiciler Mahallesi'nde Ethem Dülger'e ait olduğu öğrenilen iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, iki katlı evi sardı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın sırasında evin birinci katında bulunan 6 kişi, çevredekilerin yardımıyla tahliye edildi. Evde bulunan bir kişinin ise alevlerden kurtulmak için pencereden atlaması sonucu yaralandığı, ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

