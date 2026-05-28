Isparta'da kaza sonucu ikiye bölünen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kuyucak köyü girişinde, Seyfi Kiriş idaresindeki 32 AAD 033 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Kazanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilde sıkışan sürücü ile araçta bulunan Gülseren Onar yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.