        Isparta'da kayıp olarak aranan satranç milli takım oyuncusu ölü bulundu

        Isparta'da kayıp olarak aranan satranç milli takım oyuncusu ölü bulundu

        Isparta'da kayıp olarak aranan satranç milli takım oyuncusu Feyza Keskin, inşaat alanında ölü bulundu.

        Giriş: 18.04.2026 - 15:31 Güncelleme:
        Süleyman Demirel Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Feyza Keskin'den (16) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

        Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, Keskin'i Muzaffer Türkeş Mahallesi'nde inşaat alanında hareketsiz buldu.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Keskin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Genç kızın cenazesi ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

        Keskin'in Satranç Milli Takım sporcusu olduğu öğrenildi.

        Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

        Ocak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Isparta Fen Lisesi 10. sınıf öğrencimiz Feyza Keskin'in vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Öğrencimize Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

