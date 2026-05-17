        Isparta'da sarmaşıklı minare görenlerin dikkatini çekiyor

        İSMAİL KUZ - Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Barla köyündeki sarmaşıklı minare görenlerin dikkatini çekiyor.

        Giriş: 17.05.2026 - 13:15 Güncelleme:
        Barla köyündeki Yokuşbaşı Camisi'nin yanında bulunan ve 1990'lı yıllarda inşa edilen minare, sarmaşıkların etrafını sarmasıyla doğayla bütünleşti.

        Bölgenin rehberlerinden İsmail Özyurt, AA muhabirine, caminin 1876 yılında inşa edildiğini, minarenin ise yaklaşık 30 yıl önce yapıldığını söyledi.

        Minarenin sarmaşıklı görüntüsüne değinen Özyurt, "Dönemin imamı Abdullah Çolak tarafından dikilen sarmaşık zamanla minareyi tamamen kaplamış. Bahar ve yaz aylarında yeşile bürünen minare, sonbaharda pembemsi tonlara dönüşerek ziyaretçilere görsel bir çeşitlilik sunuyor. Doğa ile mimarinin iç içe geçtiği bu yapı, Barla'nın simgeleri arasında gösteriliyor." diye konuştu.

        Köyde Bediüzzaman Said Nursi'nin 1927-1934 yıllarında kaldığı ve bugün "Kültür Evi" olarak ziyaret edilen evin önündeki asırlık çınar ağacının da ilgi çektiğini anlatan Özyurt, kayıtlara göre 620 yıllık geçmişi bulunan ağacın Said Nursi'nin doğaya olan hassasiyetini yansıttığını dile getirdi.

        Said Nursi'nin ağaca zarar vermemek adına bu ağacın iki dalı arasına çivi kullanılmadan bir ibadet alanı yaptırdığını belirten Özyurt, "Marangoz Mustafa Çavuş tarafından inşa edilen bu yapı, tahtaların birbirine çakılmasıyla, ağaca urgan ve iplerle bağlanmasıyla oluşturuldu." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

