        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Doğa tutkunları bayram tatilinde Kahramanmaraş'taki Kale Boynu Kanyonu'nu tercih etti

        Doğa tutkunları bayram tatilinde Kahramanmaraş'taki Kale Boynu Kanyonu'nu tercih etti

        Doğaseverler, Kurban Bayramı tatilini Göksun ilçesi sınırları içerisindeki Kale Boynu Kanyonu'nda kamp yaparak geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2026 - 17:34 Güncelleme:
        Doğa tutkunları bayram tatilinde Kahramanmaraş'taki Kale Boynu Kanyonu'nu tercih etti

        Doğaseverler, Kurban Bayramı tatilini Göksun ilçesi sınırları içerisindeki Kale Boynu Kanyonu'nda kamp yaparak geçirdi.

        Şehir merkezine yaklaşık 90 kilometre mesafedeki Hançer Deresi ile Hapis Kanyonu'nun birleşim noktasında yer alan Kale Boynu Kanyonu göz alıcı manzarasıyla kamp tutkunları ve doğaseverleri ağırladı.

        Kahramanmaraş Doğa Sporları Platformu (KADOS) Kurucusu Mustafa Yıldız, AA muhabirine, bölgenin her mevsim farklı güzellikler sunduğunu belirtti.

        Bayram tatilinde yaklaşık 40 kişilik bir grupla kanyona geldiklerini anlatan Yıldız, "Bir yanda Hançer Deresi, diğer yanda Hapis Kanyonu bulunuyor. Burası doğal yapısı ve manzarasıyla ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunan özel bir bölge. Her gelişimizde ayrı bir güzelliğini keşfediyoruz." diye konuştu.

        Katılımcılardan Yusuf Güneş de kamp deneyiminin beklentilerinin üzerinde geçtiğini ifade ederek, doğayla baş başa vakit geçirmenin kendisine farklı bir bakış açısı kazandırdığını söyledi.

        Seda Uncu da bayram tatilini kalabalıktan uzak, doğanın içinde geçirdiklerini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

