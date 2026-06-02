GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta nehirde kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde nehirde kaybolan 62 yaşındaki Selman Aktaş'ı arama çalışmalarına ara verildi. Sarıgüzel Mahallesi Ceyhan Nehri Savruk Şelalesi mevkisinde 28 Mayıs Perşembe günü akrabalarıyla balık tutarken dengesini kaybederek suya düşen Aktaş'ı arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ve Adıyaman'dan gelen polis su altı arama kurtarma ekipleri, bölgede çalışmalarını sürdürdü. Yaklaşık 20 kişilik ekibin botlarla su yüzeyinde, dalgıçlarla su altında yürüttüğü ve asayiş ekiplerinin kıyıdan destek verdiği çalışmalara ara verildi. Aktaş'ı arama faaliyetine yarın sabahtan itibaren devam edileceği bildirildi.

