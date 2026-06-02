        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 11:14 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Adreslerdeki aramada, 187 bin 134 sentetik ecza hapı ile 3 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 8 şarjör, 24 fişek ve bir miktar kokain ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

