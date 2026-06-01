Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada 130 gram sentetik uyuşturucu, 345 sentetik ecza hap, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

