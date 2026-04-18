        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş Kadın Platformu okul saldırısına ilişkin açıklama yaptı

        Kahramanmaraş Kadın Platformu, 15 Nisan 2026'da Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleşen saldırıya ilişkin basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 16:50 Güncelleme:
        Bir restoranda gerçekleştirilen basın açıklamasında, kentteki kadın dernekleri ve sivil toplum kuruluşları adına konuşan Platform Başkanı Zeynep Arıkan, yaşanan olayın şehirde derin bir üzüntüye yol açtığını belirtti.


        Hayatını kaybeden öğrenciler ve öğretmen için başsağlığı dileyen Arıkan, olayın yalnızca bireysel değil, toplumsal boyutlarıyla ele alınması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:


        "Şiddet tek bir etiketle açıklanamayacak kadar ciddi ve çok boyutlu bir meseledir. Kolay açıklamalar, zor gerçekleri gizler. Çocuk davranışları tesadüf olmayabilir. Her davranış bir sinyaldir, görünmek isteyen bir çığlıktır. Sınır koymak sevgisizlik değil, korumaktır. Çocuklar sınırsız özgürlükle değil, sevgiyle çizilmiş sınırlarla kendilerini güvende hisseder. Bir toplumun vicdanı, en savunmasızını nasıl koruduğuyla ölçülür. Bugün bu sorumluluk hepimizin omuzlarındadır."

        Arıkan, açıklamasının sonunda hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenlere rahmet, ailelerine sabır, yaralılara ise acil şifalar diledi.

