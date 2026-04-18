        Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrenciler mezarları başında anılıyor

        Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrenciler mezarları başında anılıyor

        Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin mezarlarını ziyaret eden vatandaşlar, dua ederek acıyı paylaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 16:52 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrenciler mezarları başında anılıyor

        Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin mezarlarını ziyaret eden vatandaşlar, dua ederek acıyı paylaşıyor.

        Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Bayram Nabi Şişik (11), Belinay Nur Boyraz (11), Kerem Erdem Güngör (11) ve Zeynep Kılıç, defnedildikleri Şeyhadil Mezarlığı'nda vatandaşlar tarafından dualarla anılıyor.

        Kentte derin üzüntüye neden olan olayın ardından vatandaşlar, ziyaret ettikleri öğrencilerin kabirlerine çiçek bırakıyor, Kur'an-ı Kerim okuyup dua ediyor.

        Eşiyle birlikte öğrencilerin kabirlerini ziyaret eden Kübra Kocakaya, AA muhabirine, olaydan çok etkilendiğini ve derin üzüntü yaşadığını söyledi.

        Kocakaya, "Benim de 8 yaşında bir oğlum var. Çok değişik, tarif edilemez bir acı yaşıyoruz. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Biz bu durumdaysak bu çocuklarımızın annesi, babası ne durumdadır tahmin edemeyiz. Allah'ım sabrını versin. Saldırıda hayatını kaybeden öğretmenimiz de çok iyi bir insandı. Öğretmenimizin vefatı da bizi ayrıca üzdü. Onun da kabrini ziyaret ettik." diye konuştu.

        Ahmet Diler de ailesiyle mezarlık ziyareti yaptığını belirterek saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin kabirlerinde dua okumak ve ailelerin acısını paylaşmak istediklerini ifade etti.

        Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırıda 1'i öğretmen 9 kişi yaşamını yitirmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

