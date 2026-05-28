Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı yaya öldü

–Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Karaelbistan Mahallesi'nde F.Ö'nün kullandığı 46 VD 106 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Taş'a (70) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.​​​​​​​

