6 Şubat depremlerinin izleri "Aşk ve Enkaz" filmiyle beyaz perdeye taşınıyor

İZZET MAZI/HAKAN CERAN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin merkez üssü Elbistan ilçesinde istemediği evliliğe hazırlanan genç kızın hikayesi, "Aşk ve Enkaz" filmiyle beyaz perdeye taşınacak.



Yapımcılığını Zeki Sincar ve Kürşat Güçlü'nün üstlendiği, senaryosunu ve yönetmenliğini Ali Ayyıldız'ın yaptığı film, 6 Şubat depremleri öncesinde ve sonrasında yaşanan olayları bir aşk hikayesi ekseninde anlatıyor.



Çekimleri Elbistan'da tamamlanan yapımda, deprem sabahı istemediği bir evliliğe hazırlanan genç bir kadının hayatının yaşanan felaketle birlikte değişmesi konu ediliyor.



Film, depremin yol açtığı yıkımın yanı sıra insanların umutlarını, kayıplarını ve yeniden hayata tutunma mücadelelerini de izleyiciye aktarmayı amaçlıyor.



- Depremin hayatlarda bıraktığı izler anlatılıyor



Filmin yapımcılarından Zeki Sincar, AA muhabirine, hikayenin yalnızca yıkılan binaları değil, insanların değişen hayatlarını ve kaderlerini anlattığını söyledi.



Karakterlerin yaşadığı duygusal dönüşüme odaklandıklarını belirten Sincar, "Deprem sahneleri filmde çok yoğun yer almıyor. Asıl anlatmak istediğimiz, yaşanan büyük felaketin insanların hayatlarında bıraktığı izler. Hikayeyi devam ettirecek ikinci film için de planlama yapıyoruz." dedi.



Yapımcı Kürşat Güçlü ise projeyle hem Elbistan'ın tanıtımına katkı sunmayı hem de depremden etkilenen ailelerin yaşadıklarına dikkati çekmeyi hedeflediklerini ifade etti.



Senarist ve yönetmen Ali Ayyıldız da çekim sürecinde ilçe halkının büyük destek verdiğini belirterek, hazırlıklarını titizlikle tamamladıkları projeyi sorunsuz şekilde hayata geçirdiklerini anlattı.



- "Bir nebze de olsa umut olduk"



Oyuncu Mihriban Er, 6 Şubat depremlerinin acısını tüm Türkiye gibi kendilerinin de derinden hissettiklerini söyledi.



Bölge halkıyla yaptığı görüşmelerde yaşanan kayıpların etkisini yakından gördüğünü dile getiren Er, şunları kaydetti:



"O deprem olduğunda bütün Türkiye ağladı, buna eminim. Belki de bütün dünya ağladı. Çünkü çok büyük bir felaketti ve ardında derin acılar bıraktı. Buraya geldiğimde halkla konuşurken dinlediğim her hikayede gözyaşlarına boğuldum. İnsanlar hayata tutunmaya çalışıyor. Mecburen yaşam devam ediyor, çocukları, hayalleri ve umutları var. Hayata sarılmalarını sağlayan şeyler bunlar. Ancak gözlerindeki ve seslerindeki acıyı, hüznü çok net gördüm. Bundan çok etkilendim. Belki de bu film, o yaraların sarılmasına küçük de olsa bir katkı sunar. Biz buraya geldiğimizde insanlar bize büyük bir sevgiyle yaklaştı sarıldılar, öptüler. Bir nebze de olsa umut olduk."



Oyuncu Cem Özer de yapımın günlük yaşamın içinden bir hikayeyi anlattığını, final bölümünde ise izleyiciyi depremin acı gerçekliğiyle yüz yüze bıraktığını ifade etti.



Özer, "Senin için büyük acı olan da senin ölmen değil. Sen onu bilmiyorsun. Sevdiklerinin ölmesi, sevdiklerini kaybetmek çok zor bir şey. İşte bir ucundan bunu vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.



Filmde rol alan Güneş İnan ise psikolojik açıdan zorlayıcı bir karakteri canlandırdığını belirterek, depremin tüm insanlığın ortak acısı olduğunu söyledi.



Çekimleri tamamlanan "Aşk ve Enkaz" filminin yakın zamanda sinemaseverlerle buluşması planlanıyor.

