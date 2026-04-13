        Kahramanmaraş'ta "Türkiye-Özbekistan Ortak Dil ve Edebiyat Uzman Değişimi Projesi" başlıyor

        Kahramanmaraş'ta, "Kadim Sözün İzinde: Türkiye-Özbekistan Ortak Dil ve Edebiyat Uzman Değişimi Projesi" programının tanıtımı ve açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 13:04 Güncelleme:
        Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Değişim Programları (UDP) kapsamında desteklenen ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yürütülen, Türkiye ile Özbekistan arasında gençlik diplomasisi ve kültürel iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan projenin tanıtımı Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, açılıştaki konuşmasında, uluslararası işler çıkarmaya önem verdiklerini belirterek projenin önemine anlattı.

        Projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunanlara teşekkür eden Okumuş, "Her ne kadar kardeş ülke olsak da Türkiye ve Özbekistan olarak bu programı uluslararasılaşmanın bir parçası olarak görüyoruz. Üniversite olarak biz de işbirliği protokolleri yapacağız. Projeye dahil olan üniversitelerle öğrenci ve akademisyen değişiminin yanı sıra araştırma alanında da işbirliklerimizi geliştireceğiz." dedi.

        Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir de kurumun yalnızca spor alanında değil, kültürel ve kişisel gelişimi destekleyen projeleri de hayata geçirdiğini söyledi.

        Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen projenin önemine işaret ederek, "Proje, Türkiye ile Özbekistan arasında kültürel bağları güçlendiren, ortak değerleri geleceğe taşıyan ve ortak tarih, kültür ile dilin yeniden güçlü şekilde buluşmasına zemin hazırlayan önemli bir çalışma niteliğindedir." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından, projenin her iki ülke arasındaki akademik, kültürel ve öğrenci değişim faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

        Programa, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Beşen ile Özbekistan'daki bazı üniversitelerin yöneticileri ve akademisyenleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        WSJ: Trump İran'a sınırlı saldırıları değerlendiriyor
        WSJ: Trump İran'a sınırlı saldırıları değerlendiriyor
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        YouTube internet trafiğini domine etti
        YouTube internet trafiğini domine etti
        O anlar kamerada... İnşaat demirleri Otomobile 'ok' gibi saplandı!
        O anlar kamerada... İnşaat demirleri Otomobile 'ok' gibi saplandı!
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Sakarya'da korkutan görüntü! Sebebi kıyı erozyonu!
        Sakarya'da korkutan görüntü! Sebebi kıyı erozyonu!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        “Pişmanım” diyene ceza yok
        “Pişmanım” diyene ceza yok
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        İstanbul'da sevgili çift kâbusu yaşadı! Otomobili gasp ettiler!
        İstanbul'da sevgili çift kâbusu yaşadı! Otomobili gasp ettiler!
        Rehabilitasyon merkezine yattı
        Rehabilitasyon merkezine yattı

        Benzer Haberler

        Acının adresi umutla yeniden hayat buluyor Ebrar'dan Anka'ya yeni başlangıç...
        Acının adresi umutla yeniden hayat buluyor Ebrar'dan Anka'ya yeni başlangıç...
        Hastanın parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı
        Hastanın parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı
        Kahramanmaraş'ta ikamette yangın
        Kahramanmaraş'ta ikamette yangın
        Kahramanmaraş'ta yaşlı kadının bileziğini gasp eden şüpheli tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta yaşlı kadının bileziğini gasp eden şüpheli tutuklandı
        85 yaşındaki komşu kadını bıçakla yaralayıp bileziklerini gasbetti
        85 yaşındaki komşu kadını bıçakla yaralayıp bileziklerini gasbetti
        Başkan Görgel: "Yöresel lezzetlerimize sahip çıkarak geleceğe aktaracağız"
        Başkan Görgel: "Yöresel lezzetlerimize sahip çıkarak geleceğe aktaracağız"