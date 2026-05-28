Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.
E.Ç. idaresindeki 34 NIG 636 plakalı otomobil, Karabük-Bartın kara yolu Karaevli Kavşağı'nda M.B. yönetimindeki 37 SE 899 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü M.B. ile yanındaki N.B, H.B. ve M.B. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü M.B’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Öte yandan, partisinin Eflani bayramlaşmasından dönerken kazayı gören AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, aracından inerek yaralılara geçmiş olsun temennisinde bulundu.
