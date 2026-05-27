Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. K.S. idaresindeki 78 ABR 011 plakalı otomobil, Demir Çelik Kavşağı'nda kırmızı ışık ihlali yaparak U.Ç. yönetimindeki 78 AH 475 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçtaki H.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kırmızı ışık ihlali yapması nedeniyle sürücü K.S'nin ehliyetine 60 gün el konularak idari para cezası uygulandı.

