Karabük'te ters yönde ilerleyen otomobilin sürücüsüne 93 bin 500 lira ceza

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ters yönde ilerleyen otomobilin sürücüsüne 93 bin 500 lira ceza uygulandı.



Karabük-Bartın kara yolunda ters yöne giren ve uzun süre bu şekilde ilerleyen otomobilin sürücüsü, polis ekiplerinin çalışması sonucu tespit edildi.



Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 93 bin 500 lira ceza kesildi.



Sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınan kişinin aracı da 60 gün trafikten men edildi.



Bu arada, otomobilin ters yönde ilerlemesi başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

