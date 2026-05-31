Karabük'te damat, gelin almaya mehter takımıyla gitti

Karabük'ün Eflani ilçesinde mehter takımı eşliğinde gelin alma merasimi yapıldı. Damat Halil Çınar, ilçe merkezinde mehter marşları eşliğinde gelinin evine kadar yürüdü. Mehteran takımının bayrak ve sancak da taşıdığı gelin alma merasimi, gelin evinin önünde sona erdi. Çevredekilerin ilgiyle takip ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.