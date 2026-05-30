UNESCO kenti Safranbolu'da bayram yoğunluğu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Kurban Bayramı'nın son gününde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.



Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakların eşsiz güzelliğinde gezmek ve konaklamak isteyenler bayram tatilinde UNESCO Dünya Mirası Merkezi Listesi'nde yer alan ilçeye akın etti.



18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında inşa edilen, genellikle üç katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanmış, estetik biçimde şekillendirilmiş tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.



Kafe ve restoranlarda yöresel lezzetler ile ünlü Safranbolu lokumundan tadan ve hediyelik eşyalardan satın alan ziyaretçiler, tarihi ilçeyi gezerek tatilin keyfini çıkardı.

